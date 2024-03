Lega Pro | il presidente Marani | “Da Serie C sostegno al piano Figc”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) IldellaPro, Matteo, al termine del Consiglio federale dellache ha approvato ilstrategico del calcio italiano ha confermato il pienoalla federazione: “Noi comeC fin dall’inizio abbiamo dato l’ok per questo processo che deve portare a mettere in sicurezza il calcio italiano, che è un tema vero, un tema ovviamente di cui tutti spesso parliamo e ci occupiamo, ma che poi deve avere una traduzione”. “Questo di oggi è un passaggio importante perché da qui poi arriveranno le licenze nazionali che dovranno ovviamente mutuare da questo passaggio le novità e quindi mettere a terra quelli che sono i nuovi percorsi. Un calcio italiano che ha un miliardo e 300 milioni di perdite all’anno non può non fare nulla”, ha aggiunto ...