Detriti nel lago di Como | fuori uso tutti i catamarani | stop ai collegamenti veloci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Colico (Lecco), 4 aprile 2024 – Troppineldi, salta il servizio di collegamento rapido. In seguito all'ondata di maltempo degli scorsi giorni, ildiè invaso da tronchi galleggianti, legname,vari, abbattuti dalle violente piogge e poi trasportati da fiumi e torrenti e trascinati nel. Proprio a causa deil'unico catamarano ancora funzionante rimasto in servizio per irapidi non può più navigare perché ihanno danneggiato il timone. Sospeso il servizio rapido Il servizio rapido risulta pertanto completamente sospeso e gli abbonati come i turisti sono rimasti a terra. Potranno comunque accedere agli ulteriori servizi in ...