Derby Milan-Inter - Zanetti | Trionfo meritat - basta guardare la classifica…

Il Milan di Stefano Pioli ha perso il derby di Milano contro l'Inter e per l'allenatore scattano altri record negativi. Ecco quali (pianetamilan)

Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza dopo il Derby Milan-Inter , partita della 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Serie A, la classifica: l’Inter vince il Derby e diventa campione d’Italia - Con il Derby di Milano è calato il sipario sulla 33ª giornata di Serie A. L'Inter vince contro il Milan per 2 a 1 e diventa campione d'Italia con 5 giornate di anticipo. La gara è terminata 2 a 1, in ...toronews

L'Inter vince anche il Derby per la seconda stella: l'albo d'oro dello scudetto - L'Inter anticipa i cugini rossoneri anche nel duello per la 2a stella (Milan fermo a 19 titoli vinti): ora in Italia solo la Juve ha vinto più tricolori ...tuttonapoli

INTER - Marotta: "La dedica principale va a Zhang, Inzaghi bravo e vincente" - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria dello Scudetto nel Derby contro il Milan: "La dedica principale va al no ...napolimagazine