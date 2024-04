(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 – Ildiila Roma: unacon vista sulla Cattedraleinfatti oltre 3.000 euro/mq in più che con vista sul monumento simboloCapitale. Più conveniente acquistare vicino a Mole Antonelliana e Torre di Pisa. Tutti questi dati emergono dall’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha confrontato idelle case nel raggio di 10 minuti a piedi da alcuni tra i principali monumenti italiani. Il podio:, Roma e Firenze Nelladei, nessuno si avvicina ...

Il Duomo batte il Colosseo, a Milano volano i prezzi per una casa all’ombra della Madonnina: ecco quanto costa. La classifica - Milano, 23 aprile 2024 – Il Duomo di Milano batte il Colosseo a Roma : una casa con vista sulla Cattedrale costa infatti oltre 3.000 euro/mq in più che con vista sul monumento simbolo della Capitale.ilgiorno

In tantissimi hanno raggiunto i luoghi simbolo città per festeggiare la vittoria decisiva per la classifica in campionato - Piazza Duomo è diventata l'epicentro della gioia e dell'entusiasmo, con oltre 15.000 tifosi che si sono riuniti secondo le stime della Questura. Quest'afflusso massiccio non è stato limitato solo alla ...41esimoparallelo

Scudetto Inter, la festa dei tifosi in città: piene Piazza Duomo e le vie del centro tra cori e sfottò - «Noi siamo figli delle stelle». È il tripudio dei tifosi dell'Inter al termine del derby vinto contro il Milan a San Siro, il sesto di fila (serie iniziata nel gennaio 2023 ...ilgazzettino