Le università | da risorsa a problema Il libro di Caligiuri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) Ampliando lo sguardo, emerge ildel ruolo degli atenei nel XXI secolo, in particolare nel nostro Paese. Juan Carlos de Martin sostiene che ledel futuro debbano formare cittadini e non solo lavoratori. Pur nella ovvia condivisione teorica, mi sembra opportuno evidenziare almeno tre considerazioni. In primo luogo, con l’uso dell’intelligenza artificiale i lavoratori saranno sempre di meno, per cui scuole edovranno educare i cittadini più che al lavoro a un uso produttivo e vantaggioso del tempo libero, per sé stessi e la società, insegnando non tanto come si lavora ma come si vive. E questo richiederebbe una sfida educativa ancora più alta richiamando la necessità di educare i cittadini anche a gestire i sistemi di intelligenza artificiale sia nel lavoro sia nell’agire quotidiano. In secondo luogo, ...