Il Me Too delle Università | studentesse e docenti denunciano a TPI | “Non sono solo casi isolati Ma è un problema sistemico”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le denuncemolestie subìte in ateneo riemergono dall’ombra e vengono affisse agli alberi dell’di Torino. «Un professore mi ha accarezzato la gamba per complimentarsi con me durante un consiglio di dipartimento», oppure: «Un mio compagno mi ha toccato più volte senza il mio permesso mentre studiavamo», e ancora: «All’epoca ero dottoranda, era luglio, ero a una conferenza organizzata dal dipartimento nel cortile del rettorato. Un ricercatore che lavorava a filosofia, mi disse: “Come puoi pretendere che la gente ascolti la conferenza se sei così scosciata?”». “Mai più zitte”Dalle carezze indesiderate dei professori, alle molestie verbali dei bibliotecari, alle discriminazioni subite dalle dottorande per essere donna, fino ad abusi perpetrati dai compagni di studio ed avance durante gli esperimenti di laboratorio: le ...