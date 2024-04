Il problema delle università si chiama progressismo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ignoranza e il becero conformismo dilagano inarrestabili negli atenei italiani. Ormai non passa giorno, infatti, senza che un gruppo di sedicenti pacifisti appartenente al mondo universitario balzi agli onori della cronaca per azioni spesso poco pacifiche atte a boicottare Israele. Per costoro, la dura lotta contro l’odiatissimo stato ebraico sembrerebbe essere divenuta una vera e propria ragione di vita. Un’autentica crociata dal sapore marcatamente antisemita da condurre con ogni mezzo, lecito o no, pur di imporre un’unica linea di pensiero proprio in quei luoghi deputati alla formazione della cultura e del sapere. L’indottrinamento politicamente corretto e la propaganda turbo-progressista trasformano così le nostrein autentici campi di battaglia, e i nostri studenti in inconsapevoli miliziani al soldo del pensiero unico, disposti a tutto pur di far ...