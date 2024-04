(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 aprile 2024 - Lasta usando la"rana bollita", cioè facendo aumentare lentamente le tensioni nel Mar Cinese, e non solo con Taiwan, ma anche con Corea del Sud, Filippine e Giappone. Lo sostiene il comandante uscente delle forze armate degli Stati Uniti nella regione dell'Indo Pacifico, l'ammiraglio Johnintervistato dal Financial Times., ex top gun di Tomcat e Hornet, ha una lunga esperienza nella Marina degli Stati Uniti e ha visto crescere questa tensione con le attività militari a rischio di Pechino. "Stannopiù aggressivi, si fanno più audaci e pericolosi", ha affermato l'ammiraglio che la settimana prossima cederà il comando all'ammiraglio Samuel Paparo. Momento peggiore? Quando Pelosi andò a Taiwan ...

In seguito all'attuazione del National Defense Authorization Act quest'anno i consiglieri militari americani hanno iniziato ad essere stazionati permanentemente in alcune basi Usa a Taiwan Continua a leggere>>

L'ammiraglio Aquilino: "La cina usa la strategia della 'rana bollita', sta diventando più aggressiva" - In vista del suo avvicendamento alla guida delle forze armate degli Stati Uniti nella regione dell'Indo Pacifico, l'ammiraglio ha rilasciato un'intervista al Financial Times in cui fa il punto sulle t ...

cina. Spunti di riflessione dall'incontro Xi-Blinken, Elon Musk arrivato oggi a Pechino - (ASI) Giovedì scorso il segretario di Stato americano Antony Blinken ha discusso a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping e con il ministro degli Esteri Wang Yi. Si è trattato del primo incontro ...

"La calma prima della tempesta". La tattica cinese per Taiwan - Qual è, dunque, il piano del Dragone La possibile strategia della cina Gli analisti Usa ritengono che, anche se aerei e navi cinesi non sono stati visti in gran numero nello Stretto di Taiwan, la ...

