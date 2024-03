Soldati Usa ai confini della Cina | la cosa punta la strategia del Pentagono

Guerra ultime notizie. Intercettazioni tedesche : soldati inglesi sul terreno in Ucraina. Usa - «guerra tra Israele e Hezbollah non sarebbe contenibile». Tregua a Gaza più lontana: Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Zelensky torna a ... (Leggi)

Ucraina - Casa Bianca : “Usa non manderanno soldati in guerra”. Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in Ucraina nella guerra contro la Russia. La linea della ... (Leggi)