Il preoccupante ritorno del morbillo | Pregliasco | unica strategia è la vaccinazione | proteggere insegnanti e operatori sanitari

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano – Preoccupa ildelin Italia. Per Fabrizio, virologo dell'università Statale di Milano, c'è "la necessità di promuovere campagne per ripristinare la protezione vaccinale”. Ma partiamo dai dati: sono 86 i casi segnalati solo a marzo (aumentati del 150% rispetto ai 34 di gennaio) per un totale di 213 da inizio 2024. "Sicuramente – ha aggiunto - vediamo una situazione legata al calo della copertura vaccinale". Il boom di casi Sul totale dei casi diregistrati dal primo gennaio al 31 marzo, 18 (8,4%) sono importati. Il 68% dei contagi (146 su 213) è stato segnalato da tre regioni (Lazio, che riporta l'incidenza più alta; Sicilia; Toscana). L'età mediana degli infettati è pari a 31 anni, ma l'incidenza più elevata è stata osservata nella fascia di età 0-4 anni; 11 contagiati ...