La strada siamo noi - Cecilia Strada a Bergamo | Sogno un’Europa di giustizia sociale Nel mio zaino porterò i diritti di tutti

(Di domenica 28 aprile 2024). “Lanoi”. La stessa che, nel pomeriggio di sabato 27 aprile, ha portato. La figlia di Gino, donna simbolo di Emergency e alla sua prima esperienza politica, ha scelto il capoluogo lombardo per lanciare la sua candidatura alle elezioni Europee. E sceglie il Circolino della Malpensata, il luogo che fu quello della rampa di lancio, prima di lei, di Elly Schlein, che solo un anno fa scelse questo luogo per sostenere la sua partita delle primarie, tutta interna al partito, per la segreteria nazionale. Ad accoglierla, insieme a molti esponenti del territorio del Pd, anche molti militanti Dem e molti rappresentanti di associazioni e del volontariato. Insieme a loro Elena ...

Agostino Iacobelli , allenatore del Cenaia che questa domenica affronterà la Sangio vannese, proprio in azzurro ha vissuto due delle sue più importanti esperienze in panchina, in particolar modo quella del 2017-2018 dove con una squadra rabberciata all’ultimo istante, complice il ripescaggio, ... Continua a leggere>>

La faglia che scuote il Sud. Napoli trema ancora, gente in strada: "È il sisma più potente da 7 mesi" - Scossa di magnitudo 3.9: a Bacoli crollano calcinacci. Il vulcanologo: "Non esclusi altri eventi simili". Il terreno di quella zona si è sollevato di 20 centimetri in un anno. Intensificato il monitor ...

Continua a leggere>>

Il tecnico dei biancocelesti non vuole mollare il treno Champions e ammette: "Ogni punto è prezioso" - Igor Tudor e la Lazio possono sorridere dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico contro il Verona, un successo che avvicina sempre più la zona Champions. Intervistato da Sky al termine del match, il tec ...

Continua a leggere>>

Brescia, gratta e vinci per 368mila euro in strada: flash mob contro il gioco d’azzardo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Brescia, gratta e vinci per 368mila euro in strada: flash mob contro il gioco d’azzardo ...

Continua a leggere>>