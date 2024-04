Frosinone | Di Francesco | 'Non possiamo accontentarci | la strada è ancora lunga'

Il Frosinone scende in campo al Maradona di Napoli nella 32esima giornata di Serie A e cerca punti fondamentali per la lotta salvezza. Prima de... (calciomercato)

Il tecnico del Frosinone Di Francesco ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il pareggio ottenuto in casa del Napoli per 2-2: “Io non mi accontento mai e voglio fare capire alla squadra che deve ... (sportface)

Frosinone, Di Francesco in conferenza: "Per le forze in campo e il coraggio meritavamo anche di vincere" - Eusebio Di Francesco interverrà nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa.tuttonapoli

Di Francesco: “Napoli grande squadra, la mia filosofia è quella di provare a vincere” - Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Napoli: "Abbiamo fatto una prestazione di altissimo ...iamnaples

Frosinone, Di Francesco: “Perché mi sono arrabbiato nel finale Vi spiego…” - "Non mi voglio accontentare, potevamo prendere gol ma anche farlo. Devo far capire a tutti quanti che non ci possiamo accontentare se vogliamo arrivare all'obiettivo. Cheddira dal punto di vista prest ...gonfialarete