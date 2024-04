Lazio-Verona 1-0 - Tudor | Siamo sulla strada giusta Questa è la vittoria più bella di tutte

Agostino Iacobelli , allenatore del Cenaia che questa domenica affronterà la Sangio vannese, proprio in azzurro ha vissuto due delle sue più importanti esperienze in panchina, in particolar modo quella del 2017-2018 dove con una squadra rabberciata all’ultimo istante, complice il ripescaggio, ... Continua a leggere>>

Il tecnico dei biancocelesti non vuole mollare il treno Champions e ammette: "Ogni punto è prezioso" - Igor Tudor e la Lazio possono sorridere dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico contro il Verona, un successo che avvicina sempre più la zona Champions. Intervistato da Sky al termine del match, il tec ...

Continua a leggere>>

Brescia, gratta e vinci per 368mila euro in strada: flash mob contro il gioco d’azzardo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Brescia, gratta e vinci per 368mila euro in strada: flash mob contro il gioco d’azzardo ...

Continua a leggere>>

Bracca, il punto della situazione sulla frana di Cornalta - Rimane in fase di stallo la situazione della strada che da Bracca porta fino alla frazione di Cornalta che un mese fa è stata soggetta al cedimento di una corsia. Dopo i primi sopralluoghi e grazie a ...

Continua a leggere>>