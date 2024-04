La Russa a testa in giù con Mussolini - le scuse a metà dell’attore Riondino | Il presidente del Senato è anti-Costituzione

(Di domenica 28 aprile 2024) «Un pareggiamento di conti». Così l’attore e regista Micheledefinisce il suo post su Instagram all’indomani della polemica che ha sollevato per aver pubblicato una vecchia foto capovolta deldelIgnazio La, ritratto accanto ad un’immagine di Benito. Il post è stato pubblicato lo scorso 25 aprile, ma solo in questi giorni ha iniziato a far discutere. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano oggi replica alle polemiche. «Mettiamola così: chiedo scusa. Ma vediamo chi c’è in quella foto, e cosa vi avviene. Ildel, seconda carica dello Stato, si dichiarafascista. E dunque è», commenta l’attore. Nel post diventato virale ...

Una foto a testa in giù di un giovane Ignazio La Russa ritratto accanto a una vecchia immagine di Benito Mussolini . E davanti un grande mazzo di fiori. Lo ha pubblicato su Facebook Michele Riondino , attore e regista di Taranto, il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. accanto alla foto , ... Continua a leggere>>

bufera su Michele Riondino per un post da lui pubblicato su Facebook lo scorso 25 aprile, giorno in cui si […] Continua a leggere Michele Riondino posta la foto di La Russa a testa in giù: è bufera su Perizona.it Continua a leggere>>

Polemica per una foto postata dall’attore Michele Riondino sul proprio profilo FB, per il 25 aprile: l’immagine, rovesciata, ritrae il presidente del Senato Ignazio La Russa , accanto a un quadro raffigurante Benito Mussolini; a corredo, la didascalia “La cosa veramente divertente è che c’è stato ... Continua a leggere>>

L’attore del «Giovane Montalbano» scrive un’invettiva sgangherata contro «i fascisti» («pecore»), con una foto del presidente del Senato capovolta, citando piazzale Loreto. Quando prendeva 1.200.000 euro dallo Stato per i suoi film pareva meno battagliero... Continua a leggere Continua a leggere>>

La russa a testa in giù: è bufera per il post di Michele riondino - Michele riondino, attore e regista tarantino, il 25 aprile ha pubblicato su Facebook una foto che ritrae a testa in giù il presidente del Senato Ignazio La russa accanto a Benito Mussolini ...

Continua a leggere>>

Michele riondino: “A testa in giù o dritta non cambia: La russa è anti-Costituzione” - Michele riondino, il suo post su Facebook del 25 aprile, con la foto rovesciata di La russa accanto al ritratto di Mussolini, si è trasformato in uno scandalo a scoppio ritardato. Poi l’ha raddrizzata ...

Continua a leggere>>

Sbarca in Sicilia la bufera su Michele riondino, Galvagno “post del 25 aprile infantile e inquietante” - Una foto del Presidente Ignazio La russa a testa in giù ed esplode la polemica, poi il regista la raddrizza ma non corregge, anzi rincara, le frasi che accusano la seconda carica dello stato di fascis ...

Continua a leggere>>