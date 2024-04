IL POST E LE POLEMICHE La Russa e Mussolini a testa in giù | il post di Riondino - direttore artistico dell’Uno Maggio di Taranto

Una settimana densa di appuntamenti quella che propone “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, la rassegna culturale itinerante che fino al 13 aprile ospita incontri, nella provincia bergamasca, per parlare di ambiente, società e attualità, percorsi di vita, di conoscenza del territorio. I ... Continua a leggere>>

A pochi giorni dall’addio di Pier Paolo Piccioli e dopo che il suo nome è stato fatto più volte su siti e giornali, la conferma: sarà Alessandro Michele a prendere il posto di direttore creativo di Valentino . Si comincia il 2 aprile. L’ex Gucci sarà di stanza a Roma, come conferma una nota: ... Continua a leggere>>

Il direttore di un ufficio postale di Alatri, in provincia di Frosinone , stamattina, venerdì 5 aprile, è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato al policlinico Gemelli di Roma. Carabinieri e ambulanza – foto di repertorio Ilcorrieredellacittà.comIn corso indagini per stabilire la ... Continua a leggere>>

L'uomo è rimasto con la mano incastrata nella porta blindata: per lui è stato subito richiesto l'intervento di un elisoccorso e il trasferimento a Roma .Continua a leggere Continua a leggere>>

Il 15 aprile 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook lo stesso giorno. Il contenuto social mostra lo screenshot di un presunto tweet pubblicato il giorno precedente da Francesco Lollobrigida , ... Continua a leggere>>

post shock di Riondino su Fb, La Russa a testa in giù - L'attore e regista tarantino Michele Riondino ha pubblicato su Facebook una vecchia foto a testa in giù del presidente del Senato Ignazio La Russa. "Non ci sono più i fascisti di una volta, solo pecor ...

Continua a leggere>>

La Russa a testa in giù con Mussolini, il post shock dell’attore Michele Riondino - Riondino ha pubblicato su Facebook una vecchia foto a testa in giù che vede ritratto Ignazio La Russa accanto ad un'immagine di Mussolini. #riondino #larussa ...

Continua a leggere>>

Michele Riondino, il post shock del regista su Fb: la foto di La Russa (e Mussolini) a testa in giù. Poi "gira" lo scatto - Michele Riondino e il post shock su facebook nel giorno della Liberazione: foto di La Russa a testa in giù (insieme a Mussolini). L'attore e regista tarantino ...

Continua a leggere>>