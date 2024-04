(Di domenica 28 aprile 2024) di Egidio Scala Rendere leun valore aggiunto del tessuto sociale sfruttandone la presenza capillare sul territorio nazionale per convertirle in centri multiservizi per cittadini e comunità locali. È l’obiettivo di ’del Territorio’, progetto promosso dalle società del Gruppo FS e rivolto agli scali dei comuni con meno di 15mila abitanti. L’iniziativa punta a trasformare lein centri polifunzionali utilizzando fabbricati, con spazi disponibili, e aree esterne in disuso così da renderli fruibili per la collettività. Il progetto è stato presentato nella sede del Gruppo FS a Roma alla presenza del MinistroInfrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, dal Segretario Generale Anci Veronica Nicotra, dall’ad di FS ...

Windows 11: Nuova Sezione Impostazioni per la Gestione dei Profili di Colore Microsoft ha già modernizzato e rielaborato molte vecchie interfacce utente in Windows 11, ma il vecchio Pannello di controllo è ancora necessario per modificare molte Impostazioni di Windows . Con la build 26052, ... Continua a leggere>>

Intel nuovamente accusata di falsificare le prestazioni reali della CPU e non è AMD a fare le accuse Sembrerebbe che Intel stia adottando il proverbio “fino a quando non ce la fai, fingi” per cercare di mantenere la fiducia dei consumatori, ma questa volta è sotto accusa per presunte ottimizzazioni ... Continua a leggere>>

La nuova vita delle stazioni nei piccoli borghi italiani - di Egidio Scala Rendere le stazioni un valore aggiunto del tessuto sociale sfruttandone la presenza capillare sul territorio nazionale per ...

Continua a leggere>>

Fiat 500e 23,65 kWh (Red) nuova a Bordano - Cavo ricarica mode2 - Sanificazione e igienizzazione degli interni - Accettiamo permute - Consegna della vettura in un'ora - Possibilità di test drive - Passaggio di proprietà immediato - Ricevimento ...

Continua a leggere>>

La Spezia, rivoluzione in arrivo in centro con la nuova pista ciclabile di via Veneto - La Spezia – Rivoluzione in vista per l’asse di transito di via Veneto, nel cuore della Spezia. È in arrivo una nuova pista ciclabile che collegherà la zona della prefettura con la prima periferia. Il ...

Continua a leggere>>