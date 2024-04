Nuova Mini Cooper S Classic | prestazioni sportive

(Di mercoledì 3 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – La quinta generazione dellaè dotata di un’ampia gamma di motorizzazioni puramente elettriche e di efficienti motori a benzina. LaS equipaggiata con quattro cilindri (consumo di carburante combinato: 6,4 – 6,1 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 144 – 138 g/km secondo WLTP) combina un motore a benzina da 150 kW/204 CV con un sistema di sospensioni e smorzamenti adatto a una maneggevolezza agile.Il motore TwinPower turbo da 2,0 litri con 300 Nm di coppia massima accelera il veicolo da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Per laS è possibile scegliere tra quattro allestimenti. Con l’allestimentosono disponibili ulteriori colori della carrozzeria e finiture del tetto a contrasto. L’elegante colore Ocean Wave ...

