Novità Windows 11 | una nuova pagina Impostazioni per gestire i tuoi PC e console finalmente disponibile

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Microsoft continua a migliorare l’esperienza degli utenti su11 introducendo unafunzionalità tanto attesa: unadedicata alla gestione dei dispositivi collegati. Mentre macOS e iOS di Apple vantano da tempo unadedicata per controllare edispositivi come telefoni, … ?

Novità e Problemi Riscontrati nel Patch Tuesday di Windows 10 Aprile 2024 (KB5036892) È di nuovo il secondo martedì del mese, il che significa che è arrivato il momento del Patch Tuesday . Come ... (windows8.myblog)

Novità e Problemi Riscontrati nell’Aggiornamento Patch Tuesday di Windows 11 Aprile 2024 (KB5036893 e KB5036894) Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti del Patch Tuesday per Windows 11 23H2, 22H2 ... (windows8.myblog)

Windows 11 ‘Moment 5’ Update : Novità e Modalità di Aggiornamento Il Windows 11 “Moment 5” Update , l’ultima feature drop di Microsoft per il suo sistema operativo, è ora disponibile per tutti gli ... (windows8.myblog)

Windows 11, Start menù e l'eterna battaglia per rinnovarlo: era questo che volevamo: Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che anche Windows 10 mostra da tempo degli annunci pubblicitari , ed il fatto che la società americana abbia intenzione di adottare la stessa ...

WhatsApp: barra laterale sulla versione Web: ... in modo tale da risultare allineata a quello dei client desktop con installazione per Windows e macOS: l'implementazione della barra laterale . WhatsApp: nuova barra laterale su Web La novità non è ...