La notizia è nell’aria, un po’ anche nelle sue parole. Voci di corridoio, come si suol dire, che però danno il senso di quel che sarà: “Viva Rai2” non avrà una terza stagione. Il prossimo 10 maggio Fiorello saluterà il pubblico di Rai2 con gli amici Amadeus e Jovanotti. “Io non sono mai di ... Continua a leggere>>

La meloni e le Europee: "Sulla scheda scrivete solo Giorgia. Mi rende fiera" - La cosa che mi rende più fiera è che la maggior parte dei cittadini continua a chiamarmi semplicemente Giorgia, non presidente o meloni e per me è estremamente importante". Tutto questo, ha spiegato, ...

meloni: Presa in giro per origini popolari, su scheda elettorale scrivete solo il mio nome, Giorgia - (Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Se gli italiani pensano che stia facendo bene, chiedo loro di andare a votare e chiedo loro di scegliere Fratelli d'Italia. E chiedo loro di scrivere il ...

A Pescara meloni ufficializza la candidatura alle europee come capolista in tutte le circoscrizioni - 'Siamo di fronte a un bivio ... Ho sempre fatto la mia parte e la farò anche questa volta... Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni….se sop ...

