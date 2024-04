Caso Santanchè | la linea di Meloni | via dal governo solo se rinviata a giudizio La premier pronta a prendere il suo posto ad interim

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 aprile 2024) Con la chiusura anche del filone di indagini sul dissesto dell’azienda Visibilia, dopo quella sulla gestione non regolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato durante il periodo del Covid-19, ilcontinua a rimanere sul tavolo dellaGiorgia. Nell’ultima inchiesta, i pm ritengono che la senatrice di FdI, assieme alla sorella Fiorella Garnero, alla nipote Silvia Garnero, al compagno Dimitri Kunz, all’ex compagno Canio Mazzaro e altri, abbia falsificato dal 2016 al 2022, per trarne «ingiusto profitto», i bilanci di Visibilia Editore, che dal 2014 avrebbero riportato perdite «significative».pubblicamente non si è sbilanciata sulla vicenda che vede coinvolta la ministra del Turismo del suodopo il voto in parlamento che le ha rinnovato la ...