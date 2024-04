Juventus-Milan 0-0 - Sportiello MVP della partita dell’Allianz Stadium

Juventus e Milan pareggiano con il risultato di 0-0 all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto... Continua a leggere>>

Serie A, i risultati della 34^: l'Inter onora la sua festa battendo il Torino - La salvezza del Frosinone, rianimato da quattro consecutive spartizioni della posta, passa attraverso gli scontri diretti e dopo la Salernitana, che al contrario al terzo tentativo fallisce la salvezz ...

Continua a leggere>>

Juventus, la vittoria non arriva e il nervosismo sale: l’ombra di Thiago Motta sul futuro - il candidato numero uno secondo radio-mercato per guidare la Vecchia Signora nella prossima stagione, ma che da qui a fine campionato non solo lotterà per il terzo posto bianconero con il suo Bologna, ...

Continua a leggere>>

Zazzaroni: «Allegri avrà le sue colpe, ma se Vlahovic non tiene palla e Yildiz fa rimpiangere Chiesa…» - Ivan Zazzaroni commenta la prestazione della Juve contro il Milan, senza dare le colpe del risultato ad ... Pioli non è stato premiato da Leão, né da Loftus-Cheek; Thiaw, Gabbia e sportiello i più in ...

Continua a leggere>>