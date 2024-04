Juventus-Milan - Sportiello | Buon punto Vi spiego la mia parata su Vlahovic

Juventus e Milan si affrontano all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto ormai assegnato all`Inter,... Continua a leggere>>

Juventus e Milan pareggiano con il risultato di 0-0 all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto... Continua a leggere>>

Pagelle Juventus-Milan , Marco Sportiello si trasforma in Magic e ferma tutto, tutti i tentativi della squadra di Allegri. Poi il vuoto Sportiello 8 Mike Maignan conclude la sua stagione con un nuovo infortunio. Ma chi prende il suo posto non lo fa rimpiangere… MUSAH 6 Pioli lo lancia al posto di ... Continua a leggere>>

Juventus e Milan pareggiano con il risultato di 0-0 all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto... Continua a leggere>>

Guardalà stronca la Juve: «Ha fatto poco per meritare la vittoria, lo 0-0 acuisce la crisi in campionato» - L’analisi del giornalista Guardalà dallo Stadium ha analizzato il pareggio tra Juve e Milan per Sky Sport 24 ... La Juve ha creato di più, sportiello ha fatto più parate di Szczesny. Lo 0-0 acuisce la ...

Continua a leggere>>

juventus-milan 0-0, Pioli soddisfatto: “Momento delicato, buona reazione” - Termina 0-0il big match dell'Allianz Stadium, dove il Milan riesce a reggere l'impeto della Juventus portando via un punto prezioso per mantenere il secondo ...

Continua a leggere>>

Le pagelle del Milan: sportiello para tutto, Thiaw insuperabile - Grande prova della difesa di Pioli. sportiello (7) e Thiaw (7) sono i migliori. Male invece l'attacco: deludono Giroud (5) e Pulisic (5) ...

Continua a leggere>>