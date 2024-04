Inter-Torino formazioni ufficiali | Inzaghi in cerca di altri record

L'Inter fresca campionessa d'Italia affronta domani alle 12.30 il Torino nel lunch match della domenica. La squadra di Simone Inzaghi si presenterà con tanti volti nuovi rispetto al derby vinto lunedì scorso che ha consegnato il tricolore numero venti della storia del club. Non ci sarà Acerbi, ...

Pausa finita per l’Inter: la sfida contro il Torino di domenica si avvicina. Inzaghi oggi inizierà a prepararla sul campo, ma iniziano già i primi rumors di formazione. Ne parla TuttoSport. RITORNO – Dopo essersi goduta il trionfo nel derby e la meritatissima celebrazione da parte di familiari e ...

L’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo i due giorni di riposo concessi dal mister Simone Inzaghi che oggi per la prima volta ha diretto il lavoro nelle migliori condizioni possibili, soprattutto prima di una sfida importante e decisiva come il derby-(scudetto). PRIMA DEL DERBY – ...

In vista della sfida di domani contro il Cagliari, Simone Inzaghi sta preparando la sua Inter. Come scrive Tuttosport, in vista della gara contro i sardi, ci potrebbe essere qualche Cambio. DETTAGLI – A poco più di un giorno dalla delicata sfida contro il Cagliari a San Siro, Simone Inzaghi ...

Inzaghi si sta facendo notare non solo per i successi in campo. Con il tecnico l’Inter ha visto crescere i propri incassi derivanti dalla partecipazione alle coppe e non solo: l’analisi di Tuttosport incassi – Inzaghi all’Inter non sta avendo successo solo sul campo. Anche fuori il tecnico, con i ...

