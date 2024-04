Galante - Inter-Torino | Juri - credi nell’Europa C’è un’ipotesi…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 aprile 2024) Fabio, ex difensore di, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida tra le due squadre Fabio, ex difensore di, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida tra le due squadre. Le sue dichiarazioni:– «Ovviamente la partita per il Toro ha un peso notevole.