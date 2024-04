Inter-Torino - Juric fa all-in in attacco La probabile formazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Domani alle ore 12.30 si gioca, la partita che precede la festa Scudetto di Milano. Ivanfa all-in in, lain programma domani alle 12.30, la squadra di Simone Inzaghi è pronta alla festa. Il tecnico darà spazio a qualche novità dal primo minuto, come Tajon Buchanan. Ivaninvece vuole rovinare il bel clima milanese con un risultato sorprendente. Karol Linetty è squalificato, al suo posto giocherà Adrien Tameze che la scorsa settimana ha occupato il ruolo di difensore centrale della linea a tre. Davanti ci sarà il tridente pesante: Antonio Sanabria con Duvan Zapata, Nikola Vlasic girerà intorno alla coppia. Ecco ...

Juric parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino , match valido per la trentaquattresima giornata di campionato. Juric IN conferenza ? Domani, sabato 27 aprile, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l'incontro per i media con il tecnico Ivan ...

Fabio Galante , ex difensore di Inter e Torino, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida tra le due squadre Fabio Galante , ex difensore di Inter e Torino, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida tra le due squadre. Le sue dichiarazioni: TORINO – «Ovviamente la partita per il Toro ha un ...

Domani Inter-Torino , partita valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Al Meazza, i granata vanno alla ricerca di punti contro i nuovi campioni d'Italia. Juric mette due punte e Solo un ex dal 1?, l'altro in panchina. GRANATA ALL'ASSALTO ? Meno uno a Inter-Torino , sfida che si ...

ESCLUSIVA Mezzano: "Inter straordinaria. Buongiorno Pronto per un top club" - L'Inter campione d'Italia si appresta a scendere in campo per la prima volta dopo aver vinto lo scudetto della seconda stella: avversario di turno, il Torino di Ivan juric. Una partita dal sapore ...

inter-torino: le probabili formazioni - Questa settimana i granata affrontano i neocampioni d'Italia. Ecco le probabili formazioni e le parole di juric ...

inter-torino, Bini: "Scudetto strameritato, ma ora non devono staccare la spina e aprire un ciclo. Il migliore Io dico Mkhitaryan" - Dall'altra parte però c'è juric, che ha bisogno di punti per tentare il tutto per tutto e rimanere legato alla zona europea. Per commentare la vittoria dello scudetto e la sfida inter-torino, Graziano ...

