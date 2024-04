Le pagelle Attacco e centrocampo bocciati Sylla sfiora il pari nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) ADAMONIS 6 qualche intervento poco più che di routine nel primo tempo, ha inizio ripresa subisce un gol che non può evitare. Alza sulla traversa la conclusione di Molina (10’) LEWIS 6 torna ma al di là del ruolo, non sembra avere la brillantezza che gli si riconosce. ANGELLA 6- schierato al centro della difesa ha da fare abbastanza. Duella col fisico. Da capire la posizione sul gol della Vis Pesaro. VULIKIC 6,5 Il più attento della difesa biancorossa. MEZZONI 6 torna "padrone" della fascia destra. È l’unico che fin quando è in campo prova a dare un briciolo di intensità. IANNONI 5,5 prova a scappare con Mezzoni ma gli riesce poco. Non ha la solita verve, con tutti gli attaccanti in campo, nella fase, è chiamato soprattutto a difendere. TORRASI 5,5 nella prima fase è difficile trovarlo smarcato, tocca infatti pochissimi palloni e si vede perché il ...