Inter-Napoli 1-1 | pagelle | Bastoni e Darmian top | centrocampo da 5!

(Di domenica 17 marzo 2024) L’pareggia a San Siro con il risultato di 1-1 contro il. Matteoè il migliore in campo, lo accompagna Alessandro. Malissimo il. Ledel match. YANN SOMMER 6 – Non fa nemmeno una parata, però subisce comunque il gol. L’ennesimo clean sheet non arriva a causa di una profonda superficialità collettiva.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6 – Un giocatore completamente diverso rispetto a pochi giorni fa. Sicuro dei suoi mezzi, cattivo su Traoré. Peccato per l’ammonizione a fine primo tempo. – dal 46? YANN BISSECK 6 – La sua prestazione è solida, simile a quella del compagno sostituito. Sul gol non ha responsabilità. FRANCESCO ACERBI 6.5 – Fa innervosire Raspadori con i suoi ...