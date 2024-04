Lo Scudetto creativo di Beppe Marotta - re dei parametri zero che ha reso grande l’Inter con le idee

(Di lunedì 22 aprile 2024) Con una serie di mercati creativi, anche se pieni di vincoli, Giuseppeha allestito una squadra che in Italia è capace di dominare per molti anni. Se la strategia è vincente, perché cambiarla?

Trapani, Torrisi: “Mantenere alta la tensione per arrivare al meglio a finale di Coppa e Poule Scudetto. Se stacchi la spina...” - Alfio Torrisi, allenatore del Trapani, ha detto:“Il Trapani deve continuare a fare il Trapani. Dobbiamo continuare così per essere ben preparati alla finale di Coppa e alla Poule Scudetto, non siamo r ...goalsicilia

Serie A: Napoli solo pari, il 'Maradona' contesta - Napoli-FROSINONE 2-2! Rete di Walid Cheddira. Azione manovrata degli ospiti, con Zortea che riceve sulla destra e va al cross. Cheddira stacca di testa da solo in area e buca Meret, trovando così la ...ansa