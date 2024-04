Inter - la festa Scudetto LIVE | partiti i due pullman verso il Duomo FOTO e VIDEO

(Adnkronos) – festa Inter a San Siro . Il match contro il Torino finisce 2-0 con doppietta di Calhanoglu -secondo gol su rigore- e granata rimasti in 10 appena dopo l'inizio del secondo tempo per il fallo in area di Tameze su Mkhitaryan. Dopo la partita i nerazzurri sfileranno per Milano ... Continua a leggere>>

La Festa scudetto dell’Inter è in corso: grande parata per le vie di Milano per festeggiare il ventesimo titolo, conquistato lunedì scorso nel derby. segui LIVE su Inter-News.it tutti gli aggiornamenti in diretta, sugli spostamenti da San Siro al Duomo. Festa scudetto Inter IN CORSO – PREMI F5 O ...

