Cuadrado esulta per la vittoria dell’Inter e viene inondato di insulti | gli ex tifosi non lo perdonano

Lontano dal rettangolo verde, ma in campo sui social. Juan Cuadrado esulta per la vittoria dell’Inter e provoca la reazione furibonda dei suoi ex tifosi. La lunga militanza con la maglia della ...Il post di incitamento verso l’Inter non è andato giù ai tifosi della Juventus: il grande ex Cuadrado è stato riempito di insulti sui social ...L'Inter vince contro la Juventus e si avvicina allo scudetto: il post dell'ex Cuadrado ha scatenato la furia dei bianconeri ...