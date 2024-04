Il Festival pianistico combatte la povertà energetica

Leggera, disinvolta, appassionante. Dopo lo strepitoso debutto dello scorso anno, Eva Gevorgyan ha lascia to il segno nella serata di debutto del 61° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo con una programmazione dedicata a Vienna, tema scelto dal direttore artistico Pier Carlo ... Continua a leggere>>

Bergamo. È tutto pronto per l'inizio della nuova edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. La prestigiosa rassegna, che taglia il nastro del 61esimo anno, propone un programma dedicato a Vienna , la capitale europea dove alcuni dei più grandi compositori – Mozart,

L'inaugurazione del Festival pianistico al Donizetti, l'incontro con Bruno Bozzetto alla Fiera dei Librai, il Progetto Schumann alla Sala Piatti e tanto altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 26 aprile. Ecco gli appuntamenti. Bergamo Sino al 1°

Bergamo. Cambio sul podio del Concerto inaugurale del Festival Pianistico. Il direttore Dan Ettinger non potrà essere presente a Bergamo il 26 aprile e a Brescia il giorno successivo a dirigere gli Stuttgarter Philharmoniker per l'apertura del 61esimo Festival per motivi di salute. Al suo posto

