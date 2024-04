Festival Pianistico - al via la nuova edizione dedicata a Vienna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bergamo. È tutto pronto per l’inizio delladelInternazionale di Brescia e Bergamo. La prestigiosa rassegna, che taglia il nastro del 61esimo anno, propone un programma dedicato a, la capitale europea dove alcuni dei più grandi compositori – Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms – diedero alla luce i propri capolavori. Il pubblico verrà condotto in un viaggio lungo 200 anni che avrà come protagonista una capitale la cui storia sembra fondersi con le note di Mozart, Beethoven, Brahms. Viennesi di nascita o d’adozione, molti grandi musicisti hanno trovato nella città austriaca il luogo del cuore. Oggiviene considerata tra le città con la qualità di vita più alta al mondo: è infatti un habitué del podio del Global Liveability Index, il ...