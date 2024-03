E45 | chiusura e caos a Pieve | Code di auto nel centro abitato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un’altra mattina di traffico sulla E45. A causa di un giunto deteriorato, la SS 3 "Bis Tiberina" è stata temporaneamente chiusa in direzione Ravenna, aSanto Stefano. L’Anas ha subito comunicato latemporanea del tratto ha inviato nella giornata di ieri operai per sistemare la strada. Ma chi si è trovato a percorrerla ha dovuto prendere un’altra uscita, creandoe malumori. Ormai da tempo sulla E 45 si vive tra cantieri aperti e possibili intoppi come ieri. In mattinata, era stato eseguito un intervento di manutenzione ordinaria in corrispondenza di un giunto di dilatazione al chilometro 138, fra le due uscite per Sansepolcro. Tutto è stato risolto in breve tempo e incanalando glimobilisti verso il mpassaggio alternativo per creare meno interferenze sul traffico veicolare. Di lì a poco, gli ...