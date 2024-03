Palagonia | tentano omicidio generando un’esplosione | evitata strage in pieno centro abitato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Sarebbe da ricercarsi in una vendetta trasversale il movente del gesto sconsiderato che avrebbe spinto tre giovani palagonesi, tutti tra i 23 ed i 25 anni, già noti agli inquirenti, a compiere nel cuore della notte del 3 marzo scorso, un attentato in piena regola. Questi ultimi, infatti, utilizzando una autovettura “sacrificabile” – poiché risultata provento di furto, dopo avere alloggiato all’interno dell’abitacolo due bombole di gpl con le valvole di rilascio del gas aperte, ne hanno cosparso il perimetro di benzina, che è stata data alle fiamme, col proposito di generare una esplosione, a stretto ridosso di una privata abitazione nel. La vicenda avrebbe potuto evolversi in ben più tragici epiloghi, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia ...

