Dem | l’incubo ballottaggio Trattativa a San Lazzaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) C’è lo spauracchioper il Pd, nei due Comuni forse più importanti della provincia, che andranno al voto l’9 e il 9 giugno. Sia a San, sia a Casalecchio, la situazione nel centrosinistra non si è ancora ‘normalizzata’, se così si può dire. E le somme devono essere tirate a breve. Molto significativa, politicamente parlando, è stata la mano tesa da Marilena Pillati ieri ai ‘ribelli’ della coalizione, a San. La candidata ufficiale del Pd, scelta all’unanimità, ha spiegato in un’intervista al Carlino come si stia cercando di ricucire lo strappo con gli alleati, dopo che per mesi la coalizione stessa (anche il Pd di San, prima del dietrofront) aveva chiesto di celebrare le primarie. Pillati vuole trovare un’intesa con la civica Sara Bonafè, assessora della giunta di Isabella Conti e ...