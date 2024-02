Trasferta da incubo | a Catanzaro è notte fonda L’Ascoli si sgretola sotto colpi dei calabresi

(Di domenica 11 febbraio 2024) 3 ASCOLI 2 (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli (dal 30’ s.t. Oliveri); Sounas (dal 18’ s.t. D’Andrea), Pompetti, Verna (dal 1’ s.t. Petriccione), Stoppa (dal 26’ s.t. Donnarumma); Biasci (dal 1’ s.t. Iemmello), Ambrosino. Panchina: Borrelli, Sala, Brignola, Pontisso, Brighenti, Krajnc, Miranda. All: Vivarini. ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano (dal 37’ s.t. Quaranta), Valzania, Di Tacchio (dal 38’ s.t. Vaisanen), Masini, Celia (dal 16’ s.t. Giovane); D’Uffizi (dal 16’ s.t. Zedadka), Streng (dal 25’ p.t. Duris). Panchina: Vasquez, Bolletta, Caligara, Tarantino, Milanese, Maiga Silvestri, Rodriguez. Allenatore Castori. Arbitro: Rapuano di Rimini. Marcatori: al 17’ p.t. Antonini, al 24’ p.t. Mantovani, al 37’ p.t. Botteghin, al 36’ s.t. aut. Bellusci, al 41’ s.t. Iemmello. Note – 8.169 spettatori (5.393 abbonati, quota di ...

Con la sconfitta per 1-0 di ieri sul campo della Fiorentina, si è allungata la striscia di partite senza gol da parte di un attaccante... (calciomercato)

Venerdì sera si sono avvertite sensazioni diverse e il coraggio di Di Carlo è stato premiato. Ma la classifica resta delicata ...Il Ladispoli chiamato a sfatare il tabù trasferta nella tana del Valmontone. Saranno tutti arruolabili oggi e a disposizione di mister Puccica. L’Academy deve mantenersi a debita distanza da quel ...La sconfitta contro Roma è la seconda consecutiva in casa contro un avversario sulla carta abbordabile. Ora la corsa a quattro per evitare di tornare in A2 dopo trent'anni ...