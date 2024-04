I pronostici di domenica 28 aprile | Serie A - Premier Leagu - Liga e Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 aprile 2024) Idi28: si gioca inA,e,, Ligue 1, Eredivisie e Bundes. Sarà unadiA con la lotta per la qualificazione alla prossima Championse in primo piano: Bologna e Atalanta hanno impegni contro squadre in lotta per non retrocedere ma comunque ampiamente alla portata come Udinese ed Empoli, e proveranno ad approfittare della difficile trasferta a cui è attesa la Roma al Maradona contro il Napoli. L’allenatore del Tottenham Postecoglou (LaPresse) – IlVeggente.itIne ci sarà un nuovo capitolo dell’appassionante lotta per il titolo: Tottenham-Arsenal promette spettacolo e gol, mentre il ...