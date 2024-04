Serie A | il programma della 35ª giornata e dove vederla in tv e streaming Roma-Juventus domenica alle 20 45

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Inter, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Derby delicatissimo al Meazza: i rossoneri hanno due risultati su tre per evitare lo scudetto dei rivali e non perdere l’ennesima stracittadina, d’altro canto i nerazzurri, a un passo dalla seconda stella, sperano di festeggiare in modo iconico, ovvero battendo i cugini davanti alla loro tifoseria. Chi vincerà a San Siro nel ... (sportface)