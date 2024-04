Ascolti TV sospesi fino al 29 aprile | Niente dati Auditel dei programmi | Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 aprile 2024)tv dell’in Italia: la sospensione dureràa lunedì 29per motivi sindacali.tva lunedì: le ragioni (credits @Il Fatto Quotidiano) – Ilcorrieredellacitta.comItalia senzalunedì 292024. Una notizia problematica soprattutto per le emittenti televisive, che già da ieri non possono contare idi ascolto dei propritelevisivi: canali che impostano la propria programmazione editoriale sul palinsesto proprio in virtù degli. Andiamo a scopriresta accadendo e se il problema è di semplice risoluzione per i fan degli ...