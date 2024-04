Amici 23 | l’opinione di Isa sulla sesta puntata del serale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 aprile 2024) Allora, guardate, io lo capisco che adintorno ai cantanti girino molti più soldi e siano applicabili molte più operazioni commerciali rispetto ai ballerini. Negli anni il blasone del programma è indubbiamente stato legato principalmente ai cantanti che poi hanno fatto successo, riempiono i palazzetti, appaiono in tv, nelle riviste, al Festival di Sanremo, diventano popolari. Il successo dei cantanti è più tangibile per il pubblico e più “sfruttabile” a favore del programma, diversamente da quanto accade per i ballerini che magari raggiungono traguardi importantissimi dei quali però restano informati solo i fan o la nicchia di appassionati di danza. Io, ad esempio, amavo molto Carola Puddu, ballerina della ventunesima edizione. La seguo e so che la sua carriera sta andando benissimo, con ruoli da protagonista in spettacoli portati in tutta Italia dal Balletto di ...