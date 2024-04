Amici 23 - sesta puntata | eliminata Sofia Cagnetti

Come di consueto nella prima serata del sabato, anche il 27 aprile Canale 5 ha ospitato la gara di talenti più amata della tv. Il Serale di Amici prosegue nel suo percorso, arrivando alla sesta puntata condotta da Maria De Filippi. Tra sfide emozionanti che hanno messo alla prova le abilità ... Continua a leggere>>

cosa è successo nella sesta puntata del Serale di Amici di sabato 27 aprile ? Un solo eliminato anche questa volta, quando mancano solo due puntate alla finale. Il talent show si concluderà sabato 18 maggio con la finale totalmente in diretta. Nessuna registrazione il giovedì pomeriggio precedente, ... Continua a leggere>>

Yaman e Malgioglio (US Fascino) Continua su Canale 5 il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della sesta puntata, registrata giovedì (spoiler ...

Continua a leggere>>