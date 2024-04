Revocata la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 26 aprile 2024) Svolta nel caso. Nelle ultime ore, la Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato laa 23 anni di carcere perinflitta al produttore cinematografico nel 2020, dopo l’accusa di molestie da oltre cento donne che aveva dato vita al movimento #MeToo due anni prima. La decisione è stata presa dalla Corte d’Appello di New York, composta in maggioranza da donne, secondo le quali il giudice James Burke commise un errore nell’accogliere la testimonianza di alcune donne le cui storie non facevano parte dei capi d’imputazione. Al centro della questione, quindi, ci sarebbero i racconti di Lauren Young, Dawn Dunning e Tarale Wulff, chiamate a deporre durante il processo per raccontare “precedenti atti negativi” di. Tale tipo di testimonianza ...