Harvey Weinstein in ospedale - il ricovero dopo il trasferimento al carcere di New York | Ha bisogno di aiuto

(Di sabato 27 aprile 2024) È ricoverato ina New, che sarebbe stato sottoposto a una serie di esami medici. A confermarlo all’Associated press è stato il suo avvocato Arthur Aidala, secondo cui l’ex produttore cinematografico sarebbe stato ricoverato al Bellevue Hospital di Manhattan,il suo arrivo inin città ieri 26 aprile, trasferito dal penitenziario di Rome, a nord di New. Il giorno prima la Corte d’Appello di Newaveva annullato la condanna diche il giudice aveva riconosciuto una serie di errori commessi nel processo che lo aveva condannato a 23 anni di. Pena cancellata dal giudice, che ha disposto un nuovo processo. Secondo l’avvocato Aidala, ...

La Corte Suprema dello Stato di New York ha revoca to la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali. Hanno stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 ha condanna to uno degli uomini più potenti di Hollywood a 23 anni di prigione ha commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse ... Continua a leggere>>

Con quattro voti a favore e tre contrari La Corte Suprema dello stato di New York ha revoca to la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali , citando prove erroneamente introdotte durante il... Continua a leggere>>

harvey Weinstein ricoverato nell’ospedale del carcere - (Adnkronos) - harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale nel carcere di Bellevue dopo essere comparso davanti alla Corte suprema di New York che ha annul ...

Continua a leggere>>

harvey Weinstein, 72 anni, è stato ricoverato in ospedale a New York - New York, harvey Weinstein è stato ricoverato per un malore. Lo afferma il suo avvocato Arthur Aidala, secondo il quale l'ex re di Hollywood si trova in questo momento all'ospedale Bellevue dove è sot ...

Continua a leggere>>

Media: harvey Weinstein ricoverato a New York - NEW YORK. harvey Weinstein è stato ricoverato a New York. Lo afferma il suo avvocato Arthur Aidala, secondo il quale l'ex re di Hollywood si trova in questo momento all'ospedale Bellevue dove è sottop ...

Continua a leggere>>