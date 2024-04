Harald V di Norvegia fa un annuncio importante per il futuro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo aver lasciato la reggenza per diversi mesi a suo figlio, il principe ereditario Haakon, reV diè tornato al lavoro il 22 aprile 2024. Segnato da una serie di operazioni, il Sovrano ha comunque deciso di non abbandonare il trono. Giusto qualche mese fa, infatti, aveva confermato la sua intenzione a regnare fino alla morte, allontanando le speculazioni su una possibile abdicazione. Tuttavia, ha fatto unchiarimento che riguarda ildel suo regno. Lo scorso febbraio reV disi era recato in compagnia della moglie, la regina Sonja, in Malesia per alcuni giorni di riposo. Soggetto a numerosi problemi di salute, il Re ha dovuto sottoporsi a ricovero d’urgenza in ospedale durante il suo soggiorno. Una nota ufficiale ai tempi ha divulgato ...