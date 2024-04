Re Harald di Norvegia prolunga il congedo per malattia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo aver avuto importanti problemi di salute a fine febbraio, il reV disembrava aver voltato pagina. Il Sovrano norvegese, infatti, aveva sofferto di un’importante condizione medica che lo aveva costretto al rimpatrio dalla Malesia. Tuttavia, come riportato da Hello! Magazine, la sua convalescenza sarà più lunga del previsto. Il Palazzo Reale, infatti, ha confermato che il re ha dovutore il suoperper altre settimane. ReV di– 87 anni – avrebbe dovuto riprendere le sue funzioni da monarca lo scorso 8 aprile. Purtroppo, però, il Sovrano non è completamente guarito. Così è stato annunciato che dopo il ricovero in ospedale riposerà per altre due settimane fino al 22 aprile. Il sovrano, che regna da 33 anni, ha ...