Harald di Norvegia ricoverato in ospedale durante un viaggio

(Di martedì 5 marzo 2024) Nuovi problemi di salute per redi. Il Sovrano, infatti, è statoinunin Malesia. Il Palazzo Reale norvegese ha confermato la notizia. Il monarca, che ha compiuto 87 anni il 21 febbraio, si trova in vacanza privata nel Paese del sud-est asiatico. Anche se ha affermato di non avere alcuna intenzione di abdicare – al contrario di quanto fatto dalla regina Margrethe di Danimarca – le sue condizioni di salute sollevano molti dubbi nel Paese. Con un comunicato ufficiale, la Corte Reale diha dichiarato: “Sua Maestà il Re si è ammalatola sua vacanza in Malesia ed èlì con un’infezione. Il re riceve buone cure sia dal personale medico malese che norvegese“. Il ...

