Cristiano Iovino aggredito a Milano - il personal trainer protagonista del gossip con Ilary Blasi pestato da 5 uomini

(Di martedì 23 aprile 2024)– Il pestaggio che sa di spedizione punitiva. Il raid mirato, in cinque-sei contro uno, come a voler dare una lezione alla vittima designata. Il bersaglio del misterioso blitz andato in scena nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile nella zona nord-ovest di, notodi 37 anni. In zona Portello Stando a quanto ricostruito dal Giorno,è statomentre stava rincasando, in zona Portello: in cinque-sei, stando allo scarno racconto del 37enne romano, sono scesi da un mini van, l'hanno accerchiato e picchiato a mani nude, per poi allontanarsi in auto.è stato assistito dai sanitari di Areu, anche se non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso. Le ...