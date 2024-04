Uomini e Donne gossip | Beatriz D’Orsi si è fidanzata dopo la non scelta? Il video sospetto

(Di sabato 13 aprile 2024)potrebbe aver ritrovato l’amoreil suo percorso a, che non è terminato come l’ex corteggiatrice sperava. Brando Ephrikian alla fine ha scelto Raffaella Scuotto ma la 25enne milanese sembrerebbe essere andata avanti, infatti, unpubblicato nelle sue storie di Instagram ha alimentato i sospetti di un fidanzamento. Ma vediamo cosa ha pubblicato.: nuovo inizio perha postato nelle sue Instagram Stories unfatto in motorino che ha alimentato ildi una possibile nuova fiamma nella sua vita. Infatti, l’ex corteggiatrice die ...

Con un video molto commovente diffuso in rete, Teresanna Pugliese ha dato annuncio di essere incinta . Le sue parole L'articolo Uomini e Donne , l’ex tronista Teresanna Pugliese è incinta per la ... (novella2000)

Con il caldo prolungato, rischio gambe gonfie tutto l'anno - Non ci sono più stagioni 'alleate' delle gambe per i circa 20 milioni di italiani che soffrono di insufficienza venosa. (ANSA) ...ansa

Caldo e gambe gonfie Non solo piedi al muro e pediluvi: il rimedio arriva dall’ananas - Una quota molto consistente costituita in modo preponderante da Donne, ma che- continua la nota stampa- riguarda anche il 15% degli Uomini colpiti da stasi venosa, che solitamente peggiora nei mesi ...dire

Violenza e minacce. I carabinieri in prima linea per difendere Donne e minori - Arresti in diverse parti del territorio per Uomini che non hanno rispettato i divieti di avvicinamento alle rispettive vittime: le operazioni.ilrestodelcarlino