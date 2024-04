Fratelli d' Italia ha Paura e Candida Giorgia Meloni alle Europee A Pescara anche Claudia Gerini

Mancano pochi giorni alla chiusura delle liste per le prossime elezioni Europee: fioccano conferme sui candidati, così come sugli "epurati". Da par suo ieri, sabato 20 aprile, Antonio Tajani ha sciolto la riserva e ha confermato che si candiderà come capolista in tutte le circoscrizioni per Forza ...

Continua a leggere>>