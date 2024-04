Gf Vip - parla un ex Vippone | Esperienza terribile fatta per sold - chiedo scusa al mio pubblico

La verità: «Se posso, evito. Sono capace, certo (ho due figli!), e mi piace, ma un conto è cucinare per la famiglia e gli amici in occasioni speciali, un conto essere costretta tre volte al giorno». La neosessantenne Juliette Binoche nella vita è una di noi (si fa per dire, eh). Sullo schermo, ...

Ponti Primavera, la crisi economica c’è? Gli ultimi sondaggi emanati parlano fin troppo chiaro In questa settimana non si è fatto attendere il sondaggio in merito al pensiero degli italiani. In particolar modo riuscire a capire lo “Stato dell’Opinione degli Italiani“. In primis è stata chiesa una ...

A Le Iene ha raccontato della sua malattia e di aver subito l’asportazione delle ovaie: “Potrei avere figli perché ho ancora l’utero, ma, purtroppo, viviamo in un Paese in cui le donne single non possono accedere alla fecondazione assistita senza un compagno. La trovo una str****ta enorme”, le ...

L'attrice, protagonista di Challengers di Luca Guadagnino si racconta: «Ho sentimenti complicati riguardo ai bambini, alla fama e all'essere sotto gli occhi del pubblico»

Quarant'anni dopo, la scuola "Emilio Trabucchi" torna alla ribalta grazie al libro della psichiatra Federica Mormando. L'articolo La storia della scuola per alunni plusdotati, parla la fondatrice: “Avere un grande intelletto non garantisce automaticamente il successo nella vita” sembra essere il ...

